РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июл. В больнице №2 подмосковного Подольска 21 июля проведут промывку внутриквартальных сетей водоснабжения, сообщается на сайте МУП «Водоканал».

«Сообщаем, что 21 июля с 9:00 до 17:00 для поддержания качества услуг будет проводиться плановая промывка внутриквартальных сетей водоснабжения без отключения подачи воды по адресу: улица Батырева, дом №7 (больница №2). В период проведения работ возможно кратковременное появление примесей в воде», - говорится в сообщении.

Подольский МУП «Водоканал» просит жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.