РИАМО - 14 июл. С 14 июля по 20 августа станции метро «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» Сокольнической линии переходят на особый график работы, в выходные дни и некоторые понедельники они будут полностью закрыты, а в другие дни указанные станции будут работать до 23:00, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

«Нам предстоит провести работы по устройству более 15 километров бесстыкового пути на участке между станциями «Саларьево» и «Коммунарка». Чтобы сократить сроки проведения этих работ, принято решение организовать удлиненные ночные технологические окна и закрывать станции на два часа раньше обычного – в 23:00», — говорится в сообщении.

На выходных, а также в первый день рабочей недели эти станции закроют полностью. Так решили поступить из-за низкого пассажиропотока в эти дни. Таким образом, работы проведут в кратчайшие сроки.

Бесстыковые пути на новых линиях кладут уже при строительстве. В настоящий момент на Сокольнической линии рабочие занимаются сваркой рельсов алюминотермитным способом. Это конечный этап работы.

Устанавливать такой вид путей нельзя при наличии на станциях пассажиров, когда пути находятся под напряжением.