РИАМО - 14 июл. Столичные коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильных ливней, которые ожидаются в Москве в ближайшее время, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Согласно прогнозу синоптиков, во вторник - четверг в столичном регионе может выпасть до 94 миллиметра осадков, что соответствует месячной норме июля, из них до 70 миллиметра - сегодня и завтра», - отметил Бирюков.

Он подчеркнул, что самые неблагоприятные погодные условия ожидаются с 18:00 среды до 03:00 четверга. Синоптики ожидают грозу, сильный дождь и местами ветер с порывами до 21 метра в секунду.

Бирюков заявил, что все службы и спецтехника, предназначенные для ликвидации последствий непогоды, приведены в готовность.

«На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линий электропередачи, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей», - сказал Бирюков.

Также электросетевые компании получили указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания.

Кроме того, приняты дополнительные меры по недопущению подтоплений из-за ливня. В частности, коммунальщикам поручили очистить водоприемные решетки и ливнестоки, провести ревизию всех систем водоотведения, а в местах понижения рельефа местности разместить водоперекачивающие устройства. Это позволит не допустить локальных подтоплений на улицах и во дворах.

«На дежурстве находятся 300 бригад «Мосводостока», которые готовы оперативно ликвидировать возможные скопления воды», - отметил заммэра.

Также ведется работа по информированию жителей столицы об ухудшении погодных условий. Информация направляется в СМС-сообщениях и транслируется на городских видеоэкранах.

Бирюков призвал горожан не выходить на улицу без особой необходимости, а если придется это сделать, то быть внимательнее, соблюдать правила личной безопасности, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.