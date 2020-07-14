РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 июл. Волонтерский отряд домодедовской школы №7 стал победителем Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы», сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«Волонтерский отряд «ПроДобро» домодедовской школы №7 стал победителем Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы». Проект «Творите на здоровье!» будет реализован волонтерами школы в период с сентября по декабрь 2020 года на базе детской поликлиники ГБУЗ Московской области Домодедовская центральная городская больница», - говорится в сообщении.

В рамках реализации проекта для детей проведут мастер-классы в холлах и коридорах поликлиники и ее филиала на улице Талалихина. Кроме того, на стенах появятся рамки с детскими работами и полезными советами для родителей о том, как выполнить работу с ребенком, а также весело и с пользой провести время, находясь на больничном.