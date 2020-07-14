РИАМО - 14 июл. Порядка 500 человек посетителей и сотрудников торгового центра «Реутовский» неподалеку от станции метро «Новокосино» в Реутове эвакуировали после звонка неизвестного во вторник, сообщил оперативный дежурный ГО и ЧС в муниципалитете.

«Около 14:10 неизвестный позвонил на пульт оперативного дежурного МЧС и сообщил, что в одном из мусорных контейнеров, расположенных на территории супермаркета «Лента» в торговом центре «Реутовский» на Юбилейном проспекте, 2А, якобы заложено взрывное устройство. Из торгового центра было эвакуировано порядка 500 посетителей и сотрудников», - сказал представитель ГО и ЧС.

Представитель пресс-службы администрации Реутова уточнил, что на место направлены медики, спасатели и представители полиции. Кинологическая группа проводит обследование территории.

«По предварительным данным, сигнал о якобы заложенном взрывном устройстве является ложным. Имеется информация, что личность звонившего уже установлена, и это далеко не первый подобный звонок от него», - подчеркнул источник в ГО и ЧС Реутова.

Он отметил, что зачастую звонки якобы о заложенных бомбах совершаются из хулиганских побуждений. Однако за подобные деяния предусмотрена уголовная ответственность.

В соответствии со статьей 207 Уголовного кодекса РФ телефонному террористу может грозить лишение свободы сроком до 10 лет. Ответственность наступает в отношении лица, достигшего ко времени совершения преступления 14 лет.