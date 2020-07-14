РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июл. В подмосковном Подольске выявили нарушения содержания территорий в двух гаражно-строительных кооперативах (ГСК) в микрорайонах Климовск и Львовский, за нарушения полагается штраф, сообщается в группе «Комитет по ЖКХ | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Административная комиссия Подольска совместно с инспекторами муниципального земельного контроля проверила соблюдение закона «О благоустройстве в Московской области» в гаражно-строительных кооперативах микрорайонов Климовск и Львовский.

«Нарушения в содержании территории выявлены в ГСК-14 в Климовске. Комиссия зафиксировала навалы строительного мусора, переполненный контейнер, разбитые банки с неизвестной жидкостью, граффити на гаражах. На территории ГСК растет борщевик, который обязаны ликвидировать члены кооператива. За неубранный опасный для жизни сорняк предусмотрен штраф», - говорится в сообщении.

Участники рейда также выявили ненадлежащее состояние прилегающей территории ГСПК-2 «Кристалл» в микрорайоне Львовский. В ГСК «Дорожник» и ГСК «Северный» таких нарушений не нашли.

Председателю ГСК-14 Сергею Сердюку вручили извещение с указанием нарушенных статей законодательства Московской области и датой, когда нужно явиться в территориальное управление микрорайона для составления протокола. Сердюк пообещал устранить нарушения. В отношении этого гаражно-строительного кооператива ранее уже выносили определение об административном нарушении и составляли протокол.