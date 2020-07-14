РИАМО - 14 июл. В столице может выпасть за вечер вторника и ночь 15 июля до 40-45 миллиметров осадков, что составляет около 48% нормы в июле, а в Московской области выпадет до 65 миллиметров – около 70% месячной нормы, сообщается на сайте «Метеовести».

В Лобне прогнозируется выпадение 45 миллиметров осадков (48%), в Дмитровском округе – 47 миллиметров (50%), в Истре – 51 миллиметр (54%), Рузском округе и Звенигороде – 53 миллиметра (56%), в Наро-Фоминском округе – 56 миллиметров (60%), в Можайском округе – 65 миллиметров (69%).

«Столкновение азиатского зноя и черноморской влаги усилит циклоническую циркуляцию. Атмосферный вихрь, идущий на север, вечером и ночью накроет столичный регион», — отмечается в материале.

За ночь в Московском регионе выльется три четверти месячной нормы. Кроме того, ливни будут сопровождаться порывами ветра до 15-20 метров в секунду.

Июльская норма осадков составляет 94 миллиметра.