РИАМО - 14 июл. За неделю в Подмосковье обезвредили 21 боеприпас времен Великой Отечественной войны, среди них была авиационная бомба, больше всего боеприпасов нашли в Шаховской, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Московской областной противопожарно-спасательной службы.

«С 6 по 12 июля 2020 года специалистами взрывотехнического отряда «Мособлпожспаса» был обезврежен 21 боеприпас времен Великой Отечественной Войны. Из них одна авиационная бомба, одна ручная граната и 19 артиллерийских снарядов», - сказал собеседник агентства.

Больше всего боеприпасов было найдено в городском округе Шаховская. За неделю там нашли 16 боеприпасов. В Волоколамском округе нашли три боеприпаса, в городских округах Лотошино и Рузский - по одному боеприпасу.