РИАМО - 14 июл. Количество бюджетных мест в подмосковных медицинских колледжах будет увеличено до 1,7 тысячи, в регионе работают пять областных медколледжей, сообщила РИАМО министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«Сейчас у нас 1525 бюджетных мест, но в ближайшее время планируем их увеличить до 1,7 тысячи. По некоторым специальностям – лечебному и сестринскому делу – конкурс вырос в два раза, по сравнению с прошлым годом, и превысил пять человек на место», - сказала Стригункова.

В Московской области работают пять областных медицинских колледжей, осуществляющих подготовку средних медицинских специалистов по направлениям: сестринское, лечебное, акушерское дело, лабораторная диагностика, фармация и другим.