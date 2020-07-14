РИАМО - 14 июл. Заведениям общепита на территории Москвы рекомендуется прекратить работу летних веранд из-за сильного ветра во вторник днем, говорится в сообщении пресс-службы департамента торговли и услуг столицы.

В Москве во вторник прогнозируется ухудшение погодных условий. Ожидается сильный дождь, возможна гроза и усиление ветра с порывами до 21 метра в секунду.

«Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации. Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты», — говорится в сообщении.

В Московской регионе объявлено экстренное предупреждение из-за ветра и грозы, действует «желтый» уровень погодной опасности. Из-за ливней объявлен предпоследний — «оранжевый» — уровень.

Правила поведения при сильном ветре>>