РИАМО - 14 июл. После поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева помочь жителям Рузского округа, потерявшим свои дома из-за прорыва дамбы, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов прибыл с рабочим визитом в муниципалитет, где осмотрел размытые стихией участки и встретился с жителями, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Брынцалов в ходе визита рассказал о мерах поддержки, которые жителям окажет Подмосковье, а также ответил на вопросы, волнующие жителей в первую очередь.

«Губернатор, правительство области, Московская областная дума и местные власти делают все, чтобы помочь пострадавшим. После введения режима повышенной готовности 8 июля были оперативно эвакуированы и размещены в местах временного пребывания 52 человека, проведено обследование пострадавших домовладений. Уже начаты работы по оценке нанесенного ущерба, составлен адресный список пострадавших», – сказал спикер Мособлдумы.

Он отметил, что в настоящий момент ведутся восстановительные работы. В первую очередь здесь необходимо очистить русло реки, воссоздать инфраструктуру и дороги, чтобы была возможность подъезда специальной техники. Закончить соответствующие работы планируется уже 17 июля.

Как отметил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков, после реконструкции дорожного полотна начнутся работы по восстановлению плодородного слоя почвы и по укреплению берегов реки.

В свою очередь глава городского округа Николай Пархоменко уточнил, что на сегодня пострадавшим предоставляются бесплатное временное жилье и горячее питание. Для информирования граждан о восстановительной работе создадут специальный чат, куда жители смогут обращаться со своими вопросами.

«Самый важный вопрос на сегодня – это материальная поддержка и выплаты. На текущие расходы и покупку необходимых вещей предусмотрена экстренная социальная помощь в размере 30 тысяч рублей на каждого члена семьи. Что касается людей, которые потеряли дома: будет выплачена компенсация в размере 2 миллионов рублей. Если дом требует ремонта и его можно восстановить, то предусмотрена выплата в размере 300 тысяч рублей. Вопрос выплат уже решен, приняты соответствующие постановления. Деньги дойдут всем», – отметил Брынцалов.

Председатель Мособлдумы подчеркнул, что данные выплаты – это дополнительная помощь гражданам. Также после необходимых экспертиз, оценки имущества жители могут запросить компенсацию за ущерб.

По словам Брынцалова, вся необходимая законодательная база для того, чтобы правительство и губернатор принимали оперативные решения в случае ЧС, создана. Ежегодно формируется фонд по оказанию помощи в подобных ситуациях.

Восьмого июля из-за сильных дождей разрушилась насыпная дамба в Рузском округе, были подтоплены дома, приусадебные участки и дороги.