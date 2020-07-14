РИАМО - 14 июл. Следователи установили причастность бывшего министра по вопросам открытого правительства РФ Михаила Абызова и его соучастников к ряду новых преступлений, сообщается на сайте Следственного комитета России.

«Установлена причастность <…> Абызова и его соучастников к легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, а также к коммерческому подкупу», — отмечается в материале.

Кроме того, установлены новые соучастники преступной деятельности экс-министра, среди которых числятся бывшие топ-менеджеры АО «Сибирская энергетическая компания» («СИБЭКО») Руслан Власов, Яна Балан и Оксана Роженкова, а также директор ООО «Ру-Ком» Олег Серебренников.

В 2014 году Абызов и подельники похитили средства «СИБЭКО» и «РЭС» на общую сумму 4 миллиарда рублей, после чего вывели средства из России и положили на счета в банках Кипра. После деньги были конвертированы в доллары США.

В 2017 году Абызов владел контрольным пакетом акций «СИБЭКО» — они были оформлены на подконтрольные ему оффшорные компании. Бывший министр скрывал данный факт и подкупил сотрудников организации для дальнейшей продажи своей доли.

Сумма подкупа составила 78 миллионов рублей. Те, в свою очередь, передали потенциальному покупателю акций значимую информацию о деятельности «СИБЭКО», в том числе финансового характера.