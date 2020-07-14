РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 июл. В Домодедове устанавливают обстоятельства смерти двух мужчин 45 и 32 лет, обнаруженных с многочисленными травмами и проломами различных частей тела, сообщается на странице ГСУ СК России по Московской области.

«13 июля 2020 года в ангаре, расположенном в селе Долматово городского округа Домодедово, обнаружены тела двоих мужчин 45 и 32 лет с многочисленными травмами и проломами различных частей тела. По данному факту следственным отделом по городу Домодедово ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, погибшие приехали в село Долматово для приобретения грузового автомобиля, чтобы перевозить мусорные отходы. В ходе осмотра машины на них упала расположенная на автомобиле гидравлическая пластина. От полученных повреждений мужчины скончались на месте происшествия.

«В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - добавляется в сообщении.