РИАМО - 14 июл. В Можайском городском округе в рамках программы ремонта заменили асфальтобетонное покрытие на 17 участках автомобильных дорог, 4 из них – региональные, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ремонт региональных дорог проводят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«На сегодняшний день в Можайском округе отремонтировали 17 участков дорог общей протяженностью более 23 километров», – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что всего в этом году по программе ремонта в Можайске планируют отремонтировать 8 участков региональных дорог длиной порядка 20 километров и 17 участков муниципальных дорог общей протяженностью 12 километров.

Завершить работы в полном объеме хотят до конца августа.

Всего в 2020 году на территории Московской области отремонтируют более 1,7 тысячи дорог длиной свыше 2 тысяч километров, из них 419 региональных дорог протяженностью 1,2 тысячи километров и 1,3 тысячи муниципальных дорог общей протяженностью 801 километр.

По результатам голосования на портале «Добродел» отремонтируют более 380 дорог.