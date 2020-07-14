РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июл. В деревне Булатово подмосковного Подольска завершили установку детской и спортивных площадок, оборудованных силами жителей и администрации округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В микрорайоне Дубровицы завершается реализация инициативы жителей деревни Булатово по созданию зоны спорта и отдыха. Так, силами жителей были оборудованы площадки для занятий футболом, волейболом и баскетболом.

«Администрацией городского округа Подольск завершено обустройство детской игровой площадки в деревне Булатово. Скоро на спортплощадке развернутся захватывающие баталии, а на детской площадке будут играть маленькие жители. Это хороший пример совместной работы активистов, администрации округа и всех жителей», - говорится в сообщении.