РИАМО - 14 июл. В Долгопрудном построят общежитие для иностранных студентов Московского физико-технического института (МФТИ), заявки на участие в тендере принимаются до 21 июля, сообщается на сайте RosTender.info.

«Согласно условиям контракта, подрядчику на строительство отведут 570 дней. Общежитие возведут на улице Первомайской», - говорится в сообщении.

Администрация вуза объявила тендер по выбору подрядчика для возведения здания. Максимальная цена контракта составляет 789,4 миллиона рублей. Заявки на участие в тендере от строительных компаний принимают до 21 июля, в этот же день определят победителя.

Тринадцатиэтажное здание будет иметь общую площадь 14,5 тысячи квадратных метров.

Проект постройки предусматривает создание блоков на одну-три комнаты. В каждой из них будут жить от двух до шести студентов. В блоках оснастят зоны для кухонь и раздельные санузлы.

Общежитие сможет принять 471 студентов, 24 места оборудуют для людей с ограниченными физическими возможностями.