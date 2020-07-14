РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июл. В подмосковном Подольске проверили готовность детских оздоровительных лагерей «Ромашка» и «Мечта» к открытию летних смен, нареканий не выявили, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации партийного проекта ВПП «Единая Россия» - «Народный контроль» член фракции «Единая Россия» в совете депутатов Подольска, муниципальный куратор партийного проекта Любовь Ушанева организовала комиссионную проверку детских оздоровительных лагерей на предмет готовности к открытию летних смен. В состав комиссии вошли представители здравоохранения, образования, Роспотребнадзора, пожарной охраны, лесного хозяйства, органов опеки, охраны труда и других субъектов контроля.

«9 и 14 июля Ушанева вместе с заместителем главы администрации по вопросам социальных коммуникаций и молодежной политики Татьяной Ропот в составе комиссии проверила детско-юношеский оздоровительный центр «Ромашка» и детско-юношеский оздоровительный центр «Мечта». В рамках работы комиссии осуществлялась проверка готовности лагерей к приемке детей по множеству направлений - пожарная безопасность, медицинское обслуживание, благоустройство территории, готовность пищеблока, корпусов», - говорится в сообщении.

В ходе проверки нареканий не выявили. В «Ромашке» вместе с директором Галиной Манжулиной комиссия прошла по территории учреждения, осмотрела столовую, комнаты для проведения учебных занятий, медицинский кабинет, склад и другие корпуса. В этом году там будут функционировать две смены по 60 детей в каждой, смена продлится 21 день.

В организацию работы оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей в этом году свои коррективы внесла и санитарно-эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции. В лагере «Ромашка» усилили профилактические меры.

В течение всего отдыха и детям, и сотрудникам нельзя покидать территорию лагеря, визиты родителей и передача посылок тоже под запретом, как и проведение массовых мероприятий. В приоритете - прогулки на свежем воздухе.