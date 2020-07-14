РИАМО - 14 июл. В Королеве выставили на торги помещение в аренду для административно-бытовой или производственной деятельности, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Нежилое помещение площадью 195,6 квадратных метров находится на юге города на проезде Циолковского.

«По итогам аукциона, назначенного на 4 августа, с победителем будет заключен договор аренды на 11 месяцев. Стартовая величина годовой арендной платы составляет 782,4 тысячи рублей», - говорится в сообщении.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 30 июля на Электронной торговой площадке.