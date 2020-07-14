РИАМО - 14 июл. В Московской области и столице до 15 июля продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за дождя, кроме того, в Московском регионе действует предыдущий, «желтый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» является третьим уровнем погодной опасности. Он означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Подмосковье и Москве предупреждение из-за сильного ливня будет действовать до 09:00 15 июля.

Аналогичный уровень погодной опасности объявили также на территории Курской и Ярославской областей Центрального Федерального округа.

В Московском регионе также действует предыдущий, «желтый» уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду. В Московской области предупреждение из-за ветра и грозы действует с 18:00 14 июля до 21:00 15 июля, а из-за дождя — с 09:00 15 июля до 09:00 16 июля. В столице предупреждение из-за ветра и грозы действует с 18:00 14 июля до 21:00 15 июля, а из-за дождя — с 09:00 15 июля до 21:00 15 июля.

Ночью 15 июля в Московском регионе ожидаются сильный дождь и гроза в отдельных районах. Температура воздуха составит 15-17 градусов тепла. Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду.