РИАМО - 14 июл. В Подмосковье увеличился спрос на бесплатную доставку товаров почтальонами, всего за период объявленной самоизоляции было доставлено 15 тысяч товаров, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России» макрорегиона Москва.

«Это на 86% больше чем, за тот же период прошлого года. В Московский области уже полтора года успешно действует социальный проект по доставке на дом товаров первой необходимости. 2,5 тысяч почтальонов каждый день приносят товары клиентам «Почты России», - говорится в сообщении.

Через бланк заказа жители региона заказывают необходимые продукты, бытовую химию, канцтовары и прочее.

Этот сервис в первую очередь рассчитан на пенсионеров, маломобильных граждан, людей с инвалидностью, а также для жителей отдаленных округов Подмосковья. Для того, чтобы оформить заказ, клиент заполняет специальный бланк, в котором отмечает нужные товары, и почтальон принесет их на дом.

Через почтальонов можно заказать детские книги и развивающие пособия, крупы, консервы, кондитерские изделия, товары бытовой химии и средства индивидуальной защиты. Всего на территории Москвы и Подмосковья работает более полутора тысяч отделений почтовой связи, из которых 30% расположены в сельской местности.