РИАМО - 14 июл. В Москве и Подмосковье пройдут сильные ливни, 15 июля ночью может выпасть рекордное количество осадков за последние 76 лет, сообщается на сайте «Метоновости».

«Сильными ливнями, близкими к рекордам, он (Южный циклон - ред.) будет выходить на восток Тверской области и Московскую область. Для 15 июля максимум осадков на ВДНХ составляет 28,8 миллиметров и принадлежит 1944 году», — отмечается в материале.

По прогнозам синоптиков, за ночь в Московском регионе выпадет около 25-30 миллиметров осадков. Это составляет до 32% месячной нормы осадков.

Для июля месячная норма осадков равна 94 миллиметрам.