РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 июл. В Генпрокуратуре РФ утвердили обвинительное заключение по делу об убийстве экс-спецназовца Никиты Белянкина в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте ведомства.

«Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве в подмосковном Красногорске Никиты Белянкина», - говорится в сообщении.

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Ходжаяна, Гамлета Айрапетяна, Гранта Айрапетяна, Нарека Степаняна, Сурена Маркосяна, Рудика Манукяна, Давида Егиазаряна, Саака Саакяна и Артура Акобяна.

Как полагает следствие, в ночь с 1 на 2 июня 2019 года в горокруге Красногорск Московской области указанные лица совершили хулиганские действия, в ходе которых подвергли избиению Владимира Данилова и Александра Сергеева.

В процессе их совершения Гамлет и Грант Айрапетяны с целью убийства Сергеева удерживали его, а Ходжаян нанес ему удар ножом в область живота, причинив проникающее колото-резаное ранение. Смерть потерпевшего не наступила, поскольку их действия были пресечены проходившим мимо Никитой Белянкиным.

В ответ на законные требования Белянкина о прекращении противоправных действий Гамлет Айрапетян, Грант Айрапетян и Ходжаян подвергли его избиению. При этом Ходжаян нанес Белянкину удар ножом в область грудной клетки, причинив колото-резаное ранение, в результате которого наступила смерть последнего.

«После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу», - заключается в материале.