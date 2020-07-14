РИАМО - 14 июл. В столице и Подмосковье 18 и 19 июля прогнозируется погода преимущественно без осадков, сообщается на сайте Гидрометцентра.

«В субботу, 18 июля, преимущественно без осадков, ночью 9…14 градусов, днем 18…23 градуса, ветер северо-западный 3- 8 метров в секунду», — отмечается в материале.

В воскресенье в регионе ожидается до плюс 21-26 градусов днем, а ночью – до плюс 9-14 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.

С 14 по 16 июля в Москве и Московской области может выпасть почти вся месячная норма осадков. Она равна 94 миллиметрам.