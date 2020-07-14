РИАМО - 14 июл. Солнцевский районный суд Москвы вынес приговор по делу о наезде на контролера «Московского паркинга», нарушителя лишили свободы сроком на 10 месяцев, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «АМПП».

Инцидент произошел в феврале 2020 года. Машина нарушителя без опознавательного знака «Инвалид» была припаркована на месте для инвалидов. При этом автомобилист закрыл госномер тряпкой. Когда контролер АМПП попытался снять посторонний предмет и зафиксировать госномер, нарушитель наехал на него на машине и попытался ударить.

«Контролеры АМПП ежедневно администрируют платные парковки на улицах города. В их обязанности входит фотофиксация номеров припаркованных автомобилей, случаев нарушения правил парковки, а также передача информации о сломанных дорожных знаках и неисправных светофорах. Если водитель нарушает правила и пытается схитрить, закрыв номер авто посторонним предметом, то контролер имеет право этот предмет снять», – говорится в сообщении.

По факту вышеуказанного инцидента суд признал автомобилиста виновным в совершении преступления по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Его осудили на 10 месяцев лишения свободы.