РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 июл. За минувшие сутки в подмосковных Люберцах выявили пять новых случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии в округе зарегистрировали 2 045 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по борьбе с Covid-19.

В Подмосковье за сутки выявили 198 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

«В Люберцах выявили за сутки пять случаев коронавируса. Всего в округе 2 045 заболевших», - говорится в сообщении.

В Котельниках за сутки выявили два новых случая инфицирования коронавирусом, всего в округе зафиксировано 315 случаев Covid-19. В Дзержинском выявили 3 новых случаев Covid-19, общее число заражений в округе достигло 563.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 60 886 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 015 человек. Выздоровели и выписались 41 657 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.