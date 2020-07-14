РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июл. В подмосковном Подольске работы по ремонту путепровода над железной дорогой по Комсомольской улице выполнили почти на 50%, их планируют завершить до конца 2020 года, сказал советник главы городского округа Подольск Иван Мокропуло.

Путепровод построили в 1964 году, с тех пор его ни разу капитально не ремонтировали. В настоящее время идет второй этап ремонтных работ. После ремонта пропускная способность путепровода не увеличится, он так и останется на четыре полосы движения. Учитывая все возрастающий транспортный поток, это большая проблема для города. Во время ремонта машины движутся по двум полосам, рабочие с техникой находятся посередине. Ежедневно возникают пробки в часы пик утром и вечером.

«Ремонт путепровода начался в июле 2019 года. Первоначально по контракту срок завершения работ был март 2021 года. По просьбе главы Подольска Николая Пестова срок сократили на три месяца, работы планируют завершить до конца 2020 года. Московская железная дорога пока сдерживает ход работ и не выделяет «окна» в работе подвижного состава, чтобы рабочие могли отремонтировать несущие конструкции. Из-за этого сроки могут сдвинуться», - сказал Мокоропуло.

По его словам, стоимость реконструкции составляет более 191 миллиона рублей. На сегодняшний день выполнено работ на сумму 58 миллионов рублей. Объем работ сделан примерно на 50%. Качество нареканий не вызывает.

«Власти города добиваются, чтобы путепровод стал шестиполосным. С такой просьбой Пестов уже обращался в правительство Московской области. При подготовке проекта планировки территории под строительство транспортно-пересадочного узла «Подольск» в 2015 году предусмотрено строительство развязки в этом районе. Планируется строительство дороги с улицы Пионерская до улицы Курская и до железной дороги, предусматривается возможность использования подпутевого пространства для подъезда под мостом на станцию», - добавил Мокропуло.

Он отметил, что после возведения развязки на путепровод запретят въезд не только 12-тонным грузовикам, но и машинам грузоподъемностью до 3 тонн. В перспективе собираются вообще запретить въезд большегрузного транспорта в историческую часть города.

Работы по проекту планировки развязки возобновят и откорректируют в связи с тем, что в 2020 году заканчивается первый этап строительства МЦД, и начинается второй. К этому времени должен решиться вопрос по транспортной развязке на путепроводе и по его реконструкции до шести полос.