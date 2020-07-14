РИАМО – 14 июл. Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета отметила, что не считает движение бодипозитива правильным, сообщает Газета.ru.

Девушка при этом сказала, что может изменить свое мнение в ближайшее время.

«Что касается бодипозитива — нет, никто меня пока что не убедил, что это правильно. Не буду зарекаться, но пока что — нет», — отметила она.

При этом Елизавета Пескова заверила, что ее мнение непопулярно и она готова к критике.

Бодипозитив — общественное движение выступающее за право комфортно ощущать себя в своем теле при любом внешнем виде, свободно самовыражаться, а также принимать тела других людей такими, какие они есть.