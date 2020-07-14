РИАМО - 14 июл. Московская область вошла в число лидеров в рейтинге эффективности и прозрачности закупочных систем регионов РФ за 2019 год, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В текущем году участие в расчете рейтинга приняли 49 регионов, в том числе и Московская область. Каждым регионом была проведена большая работа по сбору и обобщению данных о закупочной деятельности. Результаты расчета представили в рамках zoom-конференции.

«Московская область уже не первый год удерживает лидирующую позицию рейтинга эффективности и прозрачности закупочных систем регионов РФ в номинации «Снятие административных барьеров и обеспечение доступности информации о региональной системе государственных закупок», - говорится в сообщении.

Данный показатель определяет качество работы в субъекте Российской Федерации в части повышения грамотности в сфере закупочной деятельности участников закупок и представителей общественности.

«Механизмы данной работы в Подмосковье вызывают интерес экспертного сообщества, по многим номинациям нам присваивается высокий уровень рейтинга эффективности и прозрачности», – отметила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Для оценки показателя используются такие критерии, как количество мероприятий для поставщиков, представителей общественности, проведенных на безвозмездной основе и направленных на разъяснение положений законодательства о контрактной системе и особенностей закупок региона, а также многие другие.

Кроме того, учитывается количество бесплатных для участников семинаров, конференций, круглых столов, проведенных с участием экспертов федерального и регионального уровней; наличие разъяснений и методических рекомендаций по применению положений региональных нормативных актов, регламентирующих закупочную деятельность, на региональном сайте. Важным критерием является наличие информационного ресурса для размещения участниками закупок сведений о продукции.

Также Московская область удостоилась высокой оценки в номинациях «Нормативная база региона», «Оценка информационной инфраструктуры региона», «Оценка организационной структуры закупок региона», «Оценка осуществления закупочных процедур».