РИАМО - 14 июл. В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в Балишихе, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на благоустройство дворовых территорий в городе Балашиха», - сообщила председатель комитета Елена Волкова.

Благоустройство выполняется по адресам: Московская область, городской округ Балашиха: микрорайон Салтыковка, улица Комсомольская дома 5, 7, улица Институтская, дом 24, микрорайон Керамик, улица Керамическая, дома 14, 16, 18, 20, 22, улица Заводская дома 21, 23, 25, 27, 29. А также на улицах Майкла Лунна, дом 8 и Зеленой, дома 25, 30, 31.

А также в микрорайоне Северный, дома 50, 52, микрорайоне Кучино улица Почтовая, дома 2а, 3, 6а, 8, 7, 10; улица Свердлова дома 51, 53, 57, улица Евстафьева дома 11а, 11, улица Первомайская дом 16, 20.

Еще в микрорайоне Железнодорожный, улица Новая, дома 20, 20а, 20б, улица Колхозная дом 2, проспект Ленина дом 32 А.

Благоустройство осуществляется в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируется за счет средств бюджета городского округа Балашиха.

Завершить благоустройство планируется в этом году.