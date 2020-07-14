РИАМО - 14 июл. В июне на поездах «Аэроэкспресса» совершили поездки 125 тысяч пассажиров, что более чем в шесть раз превышает среднемесячный показатель в апреле и мае, когда пассажиропоток составлял около 20 тысяч пассажиров в месяц из-за эпидемиологической обстановки, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Динамичному восстановлению пассажиропотока способствует как общее ослабление ограничительных мер, так и ряд мероприятий, предпринятых компанией в июне. В прошлом месяце «Аэроэкспресс» восстановил регулярный график движения на всех направлениях: с 8 июня привычный 30-минутный интервал отправления восстановлен на Домодедовском направлении, с 15 июня – восстановлены рейсы на Шереметьевском и Внуковском направлениях.

«Мы постарались сформировать для пассажира наиболее привлекательное предложение для поездки в аэропорт в новых условиях – доступная цена, простая и понятная тарифная система, усиленные меры санитарной безопасности на борту», - сказала генеральный директор «Аэроэкспресса» Алина Бисембаева.

Она добавила, что уже в первые две недели после ввода нового тарифа и восстановления графика наблюдается активный прирост пассажиропотока, что говорит о востребованности выгодного, надежного и безопасного трансфера в аэропорт.

«Рассчитываем, что в июле позитивный тренд еще более упрочнится с учетом открытия российских курортов», — отметила Бисембаева.

Так, с 15 июня на поездки в поездах «Аэроэкспресса» действует новый выгодный тариф «Стандарт», стоимость билета по которому составляет 300 рублей вместо прежних 500. Также снижена стоимость билета по тарифу «Бизнес» с 1,5 тысяч до 800 рублей. Таким образом, поездка в аэропорт стала почти вдвое выгоднее.

Компания «Аэроэкспресс» предпринимает усиленные меры санитарной безопасности и строго соблюдает все предписания. Не менее трех раз в день проводится уборка с применением дезинфицирующих средств в подвижном составе и пассажирских терминалах.

Двухэтажные поезда оснащены климатической системой и установками обеззараживания воздуха. В одноэтажных поездах воздух дезинфицируется переносными антибактериальными лампами. Сейчас, когда восстановлен график движения и увеличивается пассажиропоток, компания еще более усилила меры безопасности и в июне ввела еще один эффективный метод дезинфекции – обработку подвижного состава холодным туманом на основе дезсредств.

Просторные вагоны позволяют соблюдать необходимую дистанцию от других граждан. Таким образом, входя в аэроэкспресс, пассажиры могут быть уверены в своей безопасности.