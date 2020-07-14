РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 июл. Порядка 30 километров ливневых каналов прочистили в подмосковном Красногорске за последний месяц, сообщил начальник управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации муниципалитета Евгений Владимирский.

«Мы весь месяц проводили профилактические работы в тех местах, где десятилетиями не прочищались ливневые каналы, водоемы. Сейчас прочистили все пути для воды. Прочищено 18 километров централизованной ливневой системы, включая колодцы, и порядка 8-10 километров водосборных канав вдоль муниципальных дорог. Мы готовы к приему больших осадков», - сообщил Владимирский.

По его словам, минувшей ночью в округе ожидали выпадения порядка 20 миллиметров осадков. Однако за 20 часов выпало порядка 7 миллиметров.

«Сегодня в ночь и на следующий день мы ожидаем выпадения порядка 30 миллиметров осадков единовременно. Все службы приведены в повышенную готовность», - подчеркнул Владимирский.

Он отметил, что дорожники готовы к откачке воды в местах ее сбора. Бригады «Водоканала» готовы к работе на очистных сооружениях и ливневках.

«Так как ожидаются большие залповость и объем осадков в течение небольшого промежутка времени, возможны задержки с отходом воды», - добавил Владимирский.

По его словам, в горокруге есть территории, где из-за изменений ландшафта, например, связанных со строительством, образовались новые места подтоплений.

«Мы такие места мониторим. Например, улица Железнодорожная в микрорайоне Южный до ввода централизованной ливневки, улица Светлая, которая недавно была передана в муниципальную собственность. На улице Парковой в Нахабине мы провели работы, организовали колодец. Видно, что это решение сработало – подтопления не было», - добавил Владимирский.

Также после обильных осадков возможны подтопления в микрорайоне Павшинская пойма.

«Основные места подтоплений – перекресток Красногорского и Павшинского бульваров. Там вода уходит примерно в течение 1,5-2 часов, плюс еще мы работаем насосами», - отметил Владимирский.

По его словам, еще одно место, где часто возникают подтопления – в районе домов 48 и 50 на Красногорском бульваре и перекресток с улице Спасской.

«Там «Водоканалом» на прошлой неделе велись проработки, прочистки. Сейчас мы ищем вариант создания локального очистного сооружения. То есть, хотим отвести воду через систему двух-трех колодцев, через отстой – на рельеф», - заключил начальник управления.