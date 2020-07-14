РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июл. Рабочие завершили укладку асфальтобетонного покрытия на участках автодорог в трех деревнях Подольска, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Асфальтобетонное покрытие уложено на участках дорог микрорайона Стрелковский – в деревнях Федюково, Яковлево и Боборыкино. Так, на улице Лесной в деревне Боборыкино протяженность ремонта составила 610 метров, а площадь укладки асфальта – более 2 тысяч квадратных метров», - говорится в сообщении.

В Федюкове проведен ремонт улицы Строителей на участке от школы до улицы Спортивной. Площадь укладки асфальта – более 1 тысячи квадратных метров, протяженность – 350 метров.

В Яковлеве отремонтировано дорожное полотно от дома №2 улицы Восточной к Яковлевскому кладбищу. Данные участки дорог были внесены в план ремонта текущего года по просьбам жителей, которые проголосовали за эти адреса на портале «Добродел».

Ремонт муниципальных и региональных дорог в Подольске продолжается.