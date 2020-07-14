РИАМО - 14 июл. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал авиаперевозчика «Аэрофлот» обратить внимание на стоимость перелетов внутри страны, а, когда «Аэрофлот» вернется на международный рынок, многие из внутренних маршрутов могут сохраниться, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Обратите особое внимание на развитие туризма этим летом. <...> Мы открываем туристический сезон в России, и «Аэрофлот» мог быть хорошим помощником по, конечно, разумным тарифам в плане перевозок наших граждан к этим местам, точкам внутри России», — сказал председатель правительства.

По мнению премьер-министра РФ, когда «Аэрофлот» вернется на международный рынок, многие из внутренних маршрутов могут сохраниться. Разумные тарифы для полетов по стране помогут развивать внутренний туризм.

Также Мишустин рассказал о подписании распоряжения о выделении «Аэрофлоту» госгарантий по кредитам на 70 миллиардов рублей.