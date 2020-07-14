РИАМО - 14 июл. Новой полосой для велосипедов на Лесной улице в Тверском районе столицы за три дня воспользовались порядка 5,5 тысячи человек, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы Центра организации дорожного движения Москвы.

«С пятницы по воскресенье по велополосе на Лесной улице проехали 5,4 тысячи велосипедистов», — сказал собеседник агентства.

Новая полоса для велосипедистов на Лесной улице появилась 9 июля по просьбам москвичей в рамках краудсорсингового проекта по сбору предложений в сфере транспорта. Его обьявил заммэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Количество полос для автомобилей на Лесной улице не изменилось: по одной в каждом направлении. Кроме того, сохранились и парковочные места. Сейчас велополоса находится во временном исполнении и отделена от дороги с машинами делиниаторами.

Всего в ходе краудсорсингового проекта Максима Ликсутова были собраны 2052 заявки. Часть из них планируют воплотить в жизнь уже в июле и августе этого года.