РИАМО - 14 июл. В Московской области за прошедшие сутки выявили 198 случаев коронавирусной инфекции, в Наро-Фоминском округе зафиксировали самое большое количество – 12 случаев заражения, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

За сутки зарегистрировали в Шатуре и Электростали по девять случаев заражения, в Клину, Ленинском округе и Подольске – по восемь, в Королеве, Красногорске и Орехово-Зуевском округе – по семь, в Домодедове и Сергиево-Посадском округе – по шесть, в Балашихе, Дубне, Люберцах, Можайском, Одинцовком и Пушкинском округах – по пять, в Воскресенске, Зарайске, Истре и Луховицах – по четыре.

В Дзержинском, Дмитровском, Жуковском, Коломенском, Раменском, Рузском округах, в Павловском Посаде и Щелкове – по три, в Богородском, Лосино-Петровском округах, Егорьевске, Ивантеевке, Котельниках, Лыткарине, Реутове, Солнечногорске, Ступине и Фрязине – по два, в Волоколамском округе, Озерах, Серпухове, Химках и Чехове – по одному.

Ни одного случая инфекции не выявили в Бронницах, Власихе, Долгопрудном, Звездном городке, Кашире, Красноармейске, Краснознаменске, Лобне, Лотошине, Молодежном, Мытищах, Протвине, Пущине, Рошале, Серебряных Прудах, Талдоме, Черноголовке, Шаховской и Электрогорске.

За все время пандемии в Подмосковье коронавирусом заразились 60 886 человек, выздоровели 41 657 пациентов, скончались - 1015 человек.

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Текстовая трансляция

14 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 248 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 198 больных. В Москве - 613.

- За последние сутки в Московской области еще 368 человек вылечились от коронавируса. Всего за период пандемии в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 41 657 человек.

- Еще 1012 пациентов вылечились от коронавируса в Москве после прохождения соответствующего лечения. Общее число вылеченных достигло 165 966 человек.

- За минувшие сутки в Москве умерли 37 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За все время в столице зафиксировано 4205 смертельных случаев.