РИАМО - 14 июл. Музей Москвы пригласил всех желающих создать «Музей самоизоляции» и объявил о начале сбора экспонатов от жителей столицы, новая коллекция будет посвящена тому, что помогло горожанам пережить период самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы департамента культуры Москвы.

Поделиться можно фотографиями, видеороликами, дневниками, личными историями, документами, опытом, талисманами и личными вещами, а также артефактами участников и свидетелей событий весны 2020 года. После подготовки и сбора вещей будут представлены онлайн-проект и выставка.

«За последние несколько месяцев Москва пережила уникальный период – его будут исследовать и вспоминать. Мы решили зафиксировать и сохранить реальные истории и впечатления – все то, что происходило с городом и горожанами», – говорится в сообщении.

Чтобы принять участие в сборе и подготовке выставки, нужно написать свою историю, приложить фото или видео к сообщению на email isolation@mosmuseum.ru или заполнить форму. Заявка каждого написавшего будет принята, заработает обратная связь. Заявки будут принимать до 31 августа текущего года.

Акция проводится с целью изучения прошлого и настоящего Москвы, чтобы оставить для потомков информацию о нестандартном периоде жизни столицы.

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14 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 248 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 198 больных. В Москве - 613.

- За последние сутки в Московской области еще 368 человек вылечились от коронавируса. Всего за период пандемии в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 41 657 человек.

- Еще 1012 пациентов вылечились от коронавируса в Москве после прохождения соответствующего лечения. Общее число вылеченных достигло 165 966 человек.

- За минувшие сутки в Москве умерли 37 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За все время в столице зафиксировано 4205 смертельных случаев.