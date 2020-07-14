РИАМО – 14 июл. Из-за коронавируса сфера туризма в РФ потеряла свыше одного триллиона рублей, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Совокупные потери сферы туризма – это и отели, транспорт, туроператоры - составили около 1,3 триллиона рублей. Восполнить подобные финансовые потери только за счет внутреннего туризма невозможно», - сказала Ломидзе.

Ранее Роспотребнадзор составил список стран, с которыми можно возобновить авиасообщение на первом этапе. Россия планирует восстановить авиасообщение в два этапа.

Кроме того, с 15 июля в России отменят 14-дневную обязательную самоизоляцию для всех въезжающих.

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14 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 248 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 198 больных. В Москве - 613.

- За последние сутки в Московской области еще 368 человек вылечились от коронавируса. Всего за период пандемии в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 41 657 человек.

- Еще 1012 пациентов вылечились от коронавируса в Москве после прохождения соответствующего лечения. Общее число вылеченных достигло 165 966 человек.

- За минувшие сутки в Москве умерли 37 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За все время в столице зафиксировано 4205 смертельных случаев.