РИАМО - 14 июл. Жителям Москвы рекомендовали летом не подкармливать белок в парках, так как это может быть опасным для их жизни и здоровья, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

«С приходом весны и таянием снега подкормка диких животных должна полностью прекращаться. В естественной среде они способны самостоятельно находить себе корм, включаясь в пищевую цепочку экосистем природных территорий», - говорится в сообщении.

Уточняется, что подкормка весной и летом не только не поможет, но и навредит. Ведь это притупляет природные инстинкты животных и ставят их в зависимость от людей. Таким образом, звери отвыкают искать корм самостоятельно, притупляется инстинкт самосохранения.

А вот зимой можно подкармливать белок орехами, сухофруктами и семенами подсолнуха. Эти продукты должны быть нежареными и несолеными.

Осенью специально для белок можно заготовить сосновые и еловые шишки.