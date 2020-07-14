РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июл. В городском округе Подольск за сутки зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в округе выявили 3 778 случаев заражения, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 198 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 60 886 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 015 человек. Выздоровели и выписались 41 657 человек. В Подольске за сутки выявили восемь новых случаев. Всего в округе зафиксировано 3 778 заболевших», - говорится в сообщении.

Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором.

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Текстовая трансляция

14 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 248 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 198 больных. В Москве - 613.

- За последние сутки в Московской области еще 368 человек вылечились от коронавируса. Всего за период пандемии в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 41 657 человек.

- Еще 1012 пациентов вылечились от коронавируса в Москве после прохождения соответствующего лечения. Общее число вылеченных достигло 165 966 человек.

- За минувшие сутки в Москве умерли 37 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За все время в столице зафиксировано 4205 смертельных случаев.