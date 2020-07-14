РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 июл. В Домодедове за сутки выявили еще шесть случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 1 824 случая заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 198 новых случаев заболевания.

«Выявленные случаи по городским округам: <...> Домодедово - 1 824», - говорится в сообщении.

Всего в Московской области зафиксировано 60 886 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 015 заболевших. Выздоровели и выписались 41 657 человек.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

14 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 248 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 198 больных. В Москве - 613.

- За последние сутки в Московской области еще 368 человек вылечились от коронавируса. Всего за период пандемии в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 41 657 человек.

- Еще 1012 пациентов вылечились от коронавируса в Москве после прохождения соответствующего лечения. Общее число вылеченных достигло 165 966 человек.

- За минувшие сутки в Москве умерли 37 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За все время в столице зафиксировано 4205 смертельных случаев.