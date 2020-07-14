РИАМО - 14 июл. Трудовой кодекс Российской Федерации необходимо модернизировать в части удаленной работы, это позволит открыть новые возможности для граждан разных слоев общества, сообщила во вторник председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

«Модернизация трудового кодекса в части дистанционной работы просто необходима, ведь многие граждане отдают предпочтение именно удаленке. Более того, прозрачное и актуальное законодательство в этой сфере откроет новые возможности для женщин с детьми, инвалидов и граждан пожилого возраста», — сказала Гусева.

Первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты правительства Москвы Александра Александрова добавила, что переход на удаленный режим работы в период самоизоляции позволил многим столичным компаниям совершить технологический скачек, на который в обычное время потребовались бы годы.

«Представители компаний говорят, что они могут перевезти часть функций в удаленную работу, тем самым сократить затраты, например, на аренду офиса. Многие компании сделали такой технологический прорыв, который они бы сами не сделали даже за два года», — добавила Александрова.