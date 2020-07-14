РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 июл. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили семь новых случаев Covid-19, за весь период пандемии число инфицированных в округе достигло 2 992, говорится в сообщении областного оперштаба.

«В Подмосковье за сутки выявлено 198 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 2 992», - говорится в сообщении.

Всего в Московской области зафиксировано 60 886 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 015 заболевших. Выздоровели и выписались 41 657 человек.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области, и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.

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Текстовая трансляция

14 ИЮЛЯ

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 248 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 198 больных. В Москве - 613.

- За последние сутки в Московской области еще 368 человек вылечились от коронавируса. Всего за период пандемии в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 41 657 человек.

- Еще 1012 пациентов вылечились от коронавируса в Москве после прохождения соответствующего лечения. Общее число вылеченных достигло 165 966 человек.

- За минувшие сутки в Москве умерли 37 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За все время в столице зафиксировано 4205 смертельных случаев.