РИАМО - 14 июл. Новое высокотехнологичное медицинское оборудование поставили в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу, применение 3D-технологий помогает увеличить скорость и точность хирургических действий, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Медоборудование нового поколения обладает объемной визуализацией для выполнения малоинвазивных операций, что помогает медику выполнить хирургическое лечение в полном объеме, эффективно, безопасно, через проколы. Новое оборудование дает максимально реалистичное трехмерное изображение оперируемой области.

«Визуализация в 3D-режиме более эффективна, так как можно оценивать движения рабочей части инструмента в условиях трехмерного пространства, понимая, на какое количество миллиметров и сантиметров необходимо двигаться. Важное преимущество трехмерного изображения — это объемная картинка, то есть мы видим объекты так, как они расположены на самом деле, с наличием глубины, теней, адекватного отображения углов и движений», – отметил заведующий отделением плановой урологии и андрологии Олег Шмыров.

В урологическую и торакальную операционные установили два лапароскопических набора, в которые входят специальная 3D-видеокамера, процессор, 3D-монитор, коагулятор и устройство подачи углекислого газа. Первые операции с использованием нового 3D-оборудования уже провели. Оно необходимо во время плановых и экстренных операций на органах брюшной полости, малого таза, мочевыделительной системы и грудной клетки, где скорость и точность манипуляций имеет решающую роль.