РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 июл. В подмосковном Красногорске рабочая группа администрации проверила состояние рек и гидроузлов во вторник, сообщил начальник отдела гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС администрации муниципалитета Игорь Куркин.

Во вторник представители рабочей группы администрации по мониторингу состояния рек посетили СНТ «Садовод-Сад-3», «Речное», «Лесная поляна», а также осмотрели гидроузел №4 на реке Синичке.

«Все реки в русле, подъем уровня воды не отмечен. Но, тем не менее, мы обратили внимание, что застройка в СНТ ведется хаотическим образом. Люди устраивают всевозможные преграды в устье рек, в пойменных участках, создают подпорные «дамбы» путем устройства заборов, различных перегородок, которые служат препятствием для свободного прохождения паводковых вод», - сообщил Куркин.

Он отметил, что задача рабочей группы – оценить ситуацию, посмотреть, насколько уровень воды поднимается при различного рода осадках. По результатам мониторинга члены группы должны подготовить предложения по проведению мероприятий по очистке пойменных участков рек, чтобы снизить риски подтопления территорий.

«На территории городского округа 31 гидротехническое сооружение, из них 26 находятся в муниципальной собственности», - добавил Куркин.

По его словам, в горокруге ежегодно утверждают план противопаводковых мероприятий, в рамках которого уточняют действия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком. Его согласовывают с ГУ МЧС России по Московской области.

«В данном плане прописан весь комплекс мероприятий, в том числе превентивных, направленных на снижение рисков от подтоплений в период паводков», - сказал Куркин.

В горокруге сформирована группировка сил и средств звена Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В нее входят подразделения красногорского «Водоканала», ресурсных организаций, Красногорской городской службы во взаимодействии с территориальными подразделениями ГУ МЧС России по Московской области.

«Все вопросы взаимодействия отработаны. Понимание в этих вопросах есть. Силы и средства к решению задач по предназначению готовы», - заключил Куркин.