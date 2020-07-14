РИАМО - 14 июл. Сотрудники столичной полиции задержали троих мужчин, которые занимались продажей в интернете контрафактных часов известных швейцарских марок, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

«В рамках контрольной закупки полицейские приобрели у злоумышленниковнесколько наручных часов с незаконно нанесенными товарными знаками общей стоимостью более 30 тысяч рублей. После этого подозреваемые были задержаны», — говорится в сообщении.

Мужчины продавали поддельные часы люксовых марок Rolex, Audemars Piguet, Hublot и другие. Предварительная сумма ущерба, причиненного правообладателям, составила свыше 700 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Троим подозреваемым в возрасте 21-22 лет предъявлено обвинение.