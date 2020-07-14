РИАМО - 14 июл. Жители Подмосковья теперь смогут узнать о загруженности работы офисов МФЦ с помощью тепловой карты, сервис появился на региональном портале госуслуг, сообщается в Instagram-аккаунте министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Офисы МФЦ Подмосковья вернулись в прежний режим работы. Многофункциональные центры в области с 1 июля принимают граждан не только по предварительной записи, но и в режиме «живой очереди».

«Но санитарные нормы не позволяют работать МФЦ с привычной мощностью, поэтому сейчас в самых густонаселенных муниципалитетах большой наплыв посетителей. Только за прошлую неделю в наших МФЦ было оказано свыше 197 тысяч услуг. Чтобы жители могли заранее узнать о загрузке того или иного офиса и выбрать для посещения самый удобный, мы создали тепловую карту на региональном портале госуслуг», — отметил министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Тепловая карта включает данные о работе 126 муниципальных офисов МФЦ Подмосковья. Красным цветом отмечены офисы с самой высокой загрузкой, офисы средней загруженности обозначены желтым. Самые свободные центры с минимальной очередью изображены в зеленом цвете. Используя данные карты, заявители могут выбрать любой областной офис для получения нужных госулуг в рамках экстерриториального принципа, независимо от места проживания или прописки.

МФЦ соблюдают ряд обязательных санитарно-эпидемиологических требований, таких как влажная уборка и дезинфекция помещения 2 раза в день, социальное дистанцирование, а также ограничение количества посетителей внутри офиса.

Также во всех муниципалитетах области для ожидающих своей очереди заявителей на улице создаются специальные зоны ожидания.