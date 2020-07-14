РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июл. Активисты подмосковного Подольска собрали и вывезли около 10 кубометров мусора в деревне Булатово, сообщил начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

«Жители провели очередной субботник по уборке территории деревни Булатово. Работы были проведены под руководством актива деревни во главе со старостой Андреем Самсоновым. В ходе дружной и сплоченной работы было собрано и вывезено около 10 кубометров мусора», - написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте» .

Он отметил, что территориальный отдел «Дубровицкий» помог с выделением и установкой контейнера.