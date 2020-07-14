РИАМО - 14 июл. Московский метрополитен выпустил тематические билеты «Единый» совместно с фондом «Поиск пропавших детей», который более 11 лет помогает искать пропавших на территории Москвы и Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Кроме билетов в продажу поступили ручки и детские раскраски с правилами безопасности. Они призваны показать детям, каковы правила безопасности в столичной подземке, и помогут лучше ориентироваться в метро. Реализация продукции проводится в сувенирных магазинах.

«Мы регулярно выпускаем тематические билеты, которые напоминают нашим пассажирам о важных темах или событиях. Новые билеты «Единый» напомнят о том, как важно быть внимательными по отношению к детям и максимально оперативно принимать меры в случае их пропажи», – отметила замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Всего новых тематических билетов выпущено 400 тысяч. Билет нового типа призывает жителей Москвы не игнорировать потерявшихся детей, а также обращать больше внимания на своих собственных детей.

На билете можно увидеть изображение мальчика и девочки и данные о ежегодном количестве пропадающих в столице детей. Дизайн билета разрабатывался со столичным фондом «Поиск пропавших детей». Он уже более 11 лет помогает искать детей, пропавших в Москве и Московской области.

«Мы уверены, что выпуск тематического проездного привлечет внимание людей к проблеме пропаж детей в нашем городе. Крайне важно, чтобы как можно больше родителей заранее позаботились о безопасности своих детей, чаще говорили с детьми о правилах безопасности», – заявил президент фонда «Поиск пропавших детей» Дмитрий Второв.