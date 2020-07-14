РИАМО - 14 июл. На территории московского Бадаевского завода построят многофункциональный жилой комплекс площадью шесть гектаров, проект одобрила Москомархитектура, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Концепцию для ЖК разработало швейцарское архитектурное бюро, лауреат Притцкеровской премии Herzog & de Meuron.

«Проект сделан очень профессионально, предполагает появление нового знакового здания в городе, развитие прибрежной территории и создание общественного пространства – парка площадью 4 гектара и комфортной набережной», — сказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Проект подразумевает реставрацию и приспособление объектов культурного наследия. На площади 35 тысяч квадратных метров создадут социальную инфраструктуру, также там появятся открытые городские пространства. Новое здание со стройными колоннами составит 35 метров в высоту.

Объекты культурного наследия, которые находятся на территории завода, отреставрируют. Инвестор решил также восстановить один корпус, который не находится под охраной.

Более 65% всей территории объекта озеленят. Парк площадью в четыре гектара появится между набережной Москвы-реки и Кутузовским проспектом. Он будет самым крупным в районе Дорогомилово.

Авторы проекта старались не изменять вид ансамбля «Трехгорного пивоваренного завода» с реки, так как он является яркой визитной карточкой района. Исторические корпуса должны быть видны всем: они специально воссозданы по историческим чертежам.

Проект нового комплекса высоко оценили как архитекторы Москвы, так и зарубежное сообщество. Проект получил три награды международной премии WAF 2019. Примечательно, что столичный проект стал лауреатом этого конкурса впервые за всю историю.