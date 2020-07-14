РИАМО - 14 июл. В Московской области выявили 198 случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки, общее число случаев инфицирования в регионе составляет более 60,8 тысячи, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.
За сутки в регионе выздоровели 378 человек, умерли шесть пациентов.
«Всего в Московской области зафиксировано 60 886 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.
За весь период выздоровели и выписались 41 657 человек, скончались 1015 заболевших.
Для профилактики Covid-19 необходимо носить маски в общественных местах.
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Текстовая трансляция
14 ИЮЛЯ
- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 248 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 198 больных. В Москве - 613.
- За последние сутки в Московской области еще 368 человек вылечились от коронавируса. Всего за период пандемии в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 41 657 человек.
- Еще 1012 пациентов вылечились от коронавируса в Москве после прохождения соответствующего лечения. Общее число вылеченных достигло 165 966 человек.
- За минувшие сутки в Москве умерли 37 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За все время в столице зафиксировано 4205 смертельных случаев.
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